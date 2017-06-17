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Россияне Шахназаров и Родионов выбраны в комиссии Международной федерации санного спорта

Спорт
17 июня, 17:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

С 16 по 17 июня в румынской Констанце проходил очередной ежегодный конгресс FIL

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МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Представители Федерации санного спорта России Александр Шахназаров и Геннадий Родионов стали членами комиссий Международной федерации санного спорта (FIL). Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе FIL Вольфганг Хардер.

С 16 по 17 июня в румынской Констанце проходил очередной ежегодный конгресс FIL. Во второй день мероприятия было принято решение о том, что местом проведения чемпионата мира 2021 года станет канадский Калгари. Также в рамках конгресса состоялись выборы в правовую и арбитражную комиссии FIL.

"Александр Шахназаров стал членом правовой комиссии международной федерации, Геннадий Родионов будет работать в арбитраже", - заметил Хардер.

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт с июня 2014 года является членом исполкома FIL.

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