Кузнецов и Захаров стали чемпионами Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров одержали победу в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Спортсмены показали результат 427,71 балла.

Второе место заняли украинцы Илья Кваша и Олег Колодий (426,96), третьими стали британцы Фредерик Водвард и Джеймс Хитли (395,61).

Чемпионат Европы завершится 18 июня.