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Колотовкин стал чемпионом России - 2017 по аквабайку в слаломе

Спорт
17 июня, 17:55 UTC+3 КОНАКОВО /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Второе место занял Давид Саркисян, третье - Давид Джалагония

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© Юрий Смитюк/ТАСС

КОНАКОВО /Тверская область/, 17 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Павел Колотовкин завоевал золото чемпионата России 2017 года по аквабайку в дисциплине слалом (заезд на время с участием двух спортсменов), передает корреспондент ТАСС с места событий. Турнир проходит в Конаковском районе Тверской области.

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Второе место занял Давид Саркисян, третье - Давид Джалагония.

По словам Колотовкина, который в 2016 году также стал чемпионом России, уровень конкуренции на турнире в этом году был очень высоким.

"Соперники были очень сильные, поэтому пришлось поработать, немного поднапрячься, чтобы достигнуть такого результата. Я стараюсь не думать о финише, работаю на результат до конца, потому что такие мысли отвлекают, - отметил он. - Мне нужно больше тренироваться, чтобы удачно выступать на международном уровне, где уровень повыше. Я уже выступал в том году на чемпионате мира в США, где занял пятое место".

Участники турнира соревнуются в нескольких классах - кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом и фристайл (демонстрация трюков за две минуты).

Чемпионат России завершится в субботу соревнованиями по фристайлу.

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