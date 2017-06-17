Колотовкин стал чемпионом России - 2017 по аквабайку в слаломе

КОНАКОВО /Тверская область/, 17 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Павел Колотовкин завоевал золото чемпионата России 2017 года по аквабайку в дисциплине слалом (заезд на время с участием двух спортсменов), передает корреспондент ТАСС с места событий. Турнир проходит в Конаковском районе Тверской области.

Второе место занял Давид Саркисян, третье - Давид Джалагония.

По словам Колотовкина, который в 2016 году также стал чемпионом России, уровень конкуренции на турнире в этом году был очень высоким.

"Соперники были очень сильные, поэтому пришлось поработать, немного поднапрячься, чтобы достигнуть такого результата. Я стараюсь не думать о финише, работаю на результат до конца, потому что такие мысли отвлекают, - отметил он. - Мне нужно больше тренироваться, чтобы удачно выступать на международном уровне, где уровень повыше. Я уже выступал в том году на чемпионате мира в США, где занял пятое место".

Участники турнира соревнуются в нескольких классах - кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом и фристайл (демонстрация трюков за две минуты).

Чемпионат России завершится в субботу соревнованиями по фристайлу.