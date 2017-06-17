Российские баскетболистки проиграли бельгийкам в матче чемпионата Европы

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Женская сборная России в овертайме уступила команде Бельгии со счетом 75:76 в своем втором матче чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Чехии.
Самым результативным игроком матча стала центровой сборной Бельгии Эмма Миссеман, в ее активе 23 очка. В составе россиянок больше всех очков набрала защитник Эпифания Принс - 17.
В другой встрече группы D сборная Латвии оказалась сильнее команды Черногории - 76:55. В следующем матче российская команда 19 июня сыграет со сборной Черногории. В турнирной таблице после двух туров лидирует сборная Бельгии, одержавшая в двух матчах две победы, российская команда делит второе место со сборной Латвии, черногорские баскетболистки замыкают таблицу.
В четвертьфинал пройдут победители своих групп. Команды, которые займут вторые и третьи места, будут играть в квалификационных матчах за право выступить в плей-офф соревнований. Чемпионат Европы завершится 25 июня.