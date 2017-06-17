Россиянин Собылинский вышел во второй круг чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Собылинский пробился во второй круг чемпионата Европы в весовой категории до 69 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский спортсмен одержал победу над Стивеном Доннелли из Ирландии. В следующей стадии Собылинский 19 июня встретится с победителем противостояния между шотландцем Стивеном Ньюнсом и Владимиром Маргаряном из Армении.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.