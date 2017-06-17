Состав сборной России по фехтованию на ЧМ будет назван 6 июля

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Состав сборной России по фехтованию на чемпионат мира 2017 года будет определен 6 июля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Ильгар Мамедов.

"Состав будет определен 6 июля, когда пройдет бюро исполкома, - сказал Мамедов. - До этого пройдет тренерский совет, пройдемся по всем спискам и подадим их на исполком".

В субботу в Тбилиси завершился чемпионат Европы. Сборная России стала второй в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 10 медалей - три золотые, шесть серебряных и одну бронзовую.

Тренер отметил, что эксперимент с привлечением молодежи в сборную на чемпионат Европы себя оправдал.

"Скажу честно, такого результата не ожидали, даже планов не строили, - рассказал Мамедов. - Наверно, когда нет напряжения и постоянной мысли "мы должны", такие медали сами приходят. Кстати, считаю, что пару медалей еще "потеряли по дороге" - Яна Егорян не фехтовала в личных соревнованиях, а так была бы еще медаль, плюс в некоторых боях потеряли по одному уколу, могло бы быть и золото. Сейчас как раз был тот момент, когда можно было экспериментировать - 15 лидеров сборной не фехтуют в этом сезоне по тем или иным причинам, и эксперимент удался".

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 19 по 26 июля в немецком Лейпциге.