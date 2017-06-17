Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Состав сборной России по фехтованию на ЧМ будет назван 6 июля

Спорт
17 июня, 19:14 дата обновления: 17 июня, 19:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

На прошедшем чемпионате Европы сборная России стала второй в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 10 медалей - три золотые, шесть серебряных и одну бронзовую

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Состав сборной России по фехтованию на чемпионат мира 2017 года будет определен 6 июля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Ильгар Мамедов.

"Состав будет определен 6 июля, когда пройдет бюро исполкома, - сказал Мамедов. - До этого пройдет тренерский совет, пройдемся по всем спискам и подадим их на исполком".

Смотрите также

Сборная России заняла второе место в неофициальном общекомандном зачете ЧЕ по фехтованию

В субботу в Тбилиси завершился чемпионат Европы. Сборная России стала второй в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 10 медалей - три золотые, шесть серебряных и одну бронзовую.

Тренер отметил, что эксперимент с привлечением молодежи в сборную на чемпионат Европы себя оправдал.

"Скажу честно, такого результата не ожидали, даже планов не строили, - рассказал Мамедов. - Наверно, когда нет напряжения и постоянной мысли "мы должны", такие медали сами приходят. Кстати, считаю, что пару медалей еще "потеряли по дороге" - Яна Егорян не фехтовала в личных соревнованиях, а так была бы еще медаль, плюс в некоторых боях потеряли по одному уколу, могло бы быть и золото. Сейчас как раз был тот момент, когда можно было экспериментировать - 15 лидеров сборной не фехтуют в этом сезоне по тем или иным причинам, и эксперимент удался".

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 19 по 26 июля в немецком Лейпциге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Забивака прилетел: в Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
2
Путин рассказал, что экс-канцлер Германии Коль изменил его взгляд на отношения РФ и Европы
3
Порошенко отменил "закон Савченко"
4
В Баренцевом создадут четыре искусственных острова для строительства морских сооружений
5
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
6
Пятеро гвардейцев потеряли сознание во время парада в честь дня рождения Елизаветы II
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама