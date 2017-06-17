Россиянка Бажина стала второй на ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россиянка Надежда Бажина заняла второе место в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Спортсменка показала результат 277,35 балла.

Победительницей стала итальянка Елена Бертокки (282,80), третье место у немки Луизы Ставчински (271,80).

Чемпионат Европы завершится 18 июня.