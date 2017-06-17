Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Тверской области: будем и дальше развивать такой вид спорта, как аквабайк

Спорт
17 июня, 19:25 UTC+3 КОНАКОВО /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В субботу в Конаковском районе Тверской области завершился чемпионат России по аквабайку

Поделиться
Материал из 1 страницы

КОНАКОВО /Тверская область/, 17 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Аквабайк получит достойное место в спортивной среде Тверской области. Об этом журналистам заявил губернатор региона Игорь Руденя.

Смотрите также

Колотовкин стал чемпионом России - 2017 по аквабайку в слаломе

В субботу в Конаковском районе Тверской области завершился чемпионат России по аквабайку.

"Это очень значимое мероприятие, и мы будем дальше развивать это направление. Для нас большая честь принимать такой турнир и таких гостей. В Тверской области есть традиционные виды спорта, среди которых можно выделить греблю, и водно-моторные виды спорта, я думаю, будут иметь свое достойное место в спортивной среде нашего субъекта", - заявил Руденя.

Чемпионат России по аквабайку 2017 года прошел в нескольких дисциплинах - кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом и фристайл (демонстрация трюков за две минуты).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Забивака прилетел: в Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
2
Путин рассказал, что экс-канцлер Германии Коль изменил его взгляд на отношения РФ и Европы
3
Порошенко отменил "закон Савченко"
4
В Баренцевом создадут четыре искусственных острова для строительства морских сооружений
5
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
6
Пятеро гвардейцев потеряли сознание во время парада в честь дня рождения Елизаветы II
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама