Губернатор Тверской области: будем и дальше развивать такой вид спорта, как аквабайк

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КОНАКОВО /Тверская область/, 17 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Аквабайк получит достойное место в спортивной среде Тверской области. Об этом журналистам заявил губернатор региона Игорь Руденя.
В субботу в Конаковском районе Тверской области завершился чемпионат России по аквабайку.
"Это очень значимое мероприятие, и мы будем дальше развивать это направление. Для нас большая честь принимать такой турнир и таких гостей. В Тверской области есть традиционные виды спорта, среди которых можно выделить греблю, и водно-моторные виды спорта, я думаю, будут иметь свое достойное место в спортивной среде нашего субъекта", - заявил Руденя.
Чемпионат России по аквабайку 2017 года прошел в нескольких дисциплинах - кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом и фристайл (демонстрация трюков за две минуты).