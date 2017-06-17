Губернатор Тверской области: будем и дальше развивать такой вид спорта, как аквабайк

КОНАКОВО /Тверская область/, 17 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Аквабайк получит достойное место в спортивной среде Тверской области. Об этом журналистам заявил губернатор региона Игорь Руденя.

В субботу в Конаковском районе Тверской области завершился чемпионат России по аквабайку.

"Это очень значимое мероприятие, и мы будем дальше развивать это направление. Для нас большая честь принимать такой турнир и таких гостей. В Тверской области есть традиционные виды спорта, среди которых можно выделить греблю, и водно-моторные виды спорта, я думаю, будут иметь свое достойное место в спортивной среде нашего субъекта", - заявил Руденя.

Чемпионат России по аквабайку 2017 года прошел в нескольких дисциплинах - кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом и фристайл (демонстрация трюков за две минуты).