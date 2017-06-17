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Российские шахматисты с победы над египтянами стартовали на командном ЧМ

Спорт
17 июня, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Максим Матлаков, Никита Витюгов и Владимир Федосеев в своих партиях одержали победы, Ян Непомнящий свой матч завершил вничью

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3,5:0,5 в первый соревновательный день командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.

Максим Матлаков, Никита Витюгов и Владимир Федосеев в своих партиях одержали победы, Ян Непомнящий свой матч завершил вничью. В других противостояниях сборная Китая обыграла команду Белоруссии - 3,5:0,5, американцы оказались сильнее норвежцев - 2,5:1,5, сборная Польши одержала победу над командой Индии - 2,5:1,5, команды Турции и Украины победителя не выявили - 2:2.

В соревнованиях среди женщин российские шахматистки обыграли китаянок со счетом 3:1. Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Валентина Гунина одержали победы, Ольга Гиря свою партию проиграла. В других матчах сборная Украины обыграла команду США - 2,5:1,5, польские шахматистки оказались сильнее спортсменок из Азербайджана - 3,5:0,5, команды Индии и Грузии победителя не выявили - 2:2, представительницы Вьетнама обыграли шахматисток из Египта - 4:0.

Матчи турнира проходят на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью команды получают по очку. При равенстве баллов в первую очередь учитывается сумма индивидуальных очков на всех досках, а затем - личные встречи. Чемпионат мира завершится 26 июня.

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