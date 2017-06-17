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Организатор: уровень проведения чемпионата России по аквабайку растет год от года

Спорт
17 июня, 20:17 UTC+3 КОНАКОВО /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам руководителя соревнований Андрея Краснова, такой вид спорта, как аквабайк, будет развиваться благодаря привлечению спонсоров

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КОНАКОВО /Тверская область/, 17 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чемпионат России по аквабайку, прошедший в Тверской области, показал, что турнир постоянно прогрессирует с точки зрения организации. Такое мнение ТАСС высказал руководитель соревнований и генеральный продюсер фестиваля "Русская волна" Андрей Краснов.

"Чемпионат удался, сегодня нам повезло с погодой, потому что с проведением данного турнира сюда наконец пришло лето. Спортсмены хорошего уровня, плюс качественно подготовлена техника, уровень конкуренции у нас очень высокий, наши ребята достойно выступают в кольце и слаломе, что и показали данные соревнования. Есть проблема, что против нас борются климатические условия, поэтому проведение чемпионата России в середине июня оптимально для нашего календаря. Но, несмотря на все проблемы, наш турнир заметно прогрессирует год от года", - заявил Краснов.

"Значительно увеличилось количество спортсменов в дисциплине "слалом", стала шире география представительства, за счет чего выросла конкуренция. Мы увидели здесь настоящую "зарубу", где ребята прыгают на мощной технике и делают связки мирового уровня, которые 5-10 лет назад были просто невозможны", - добавил он.

По словам собеседника агентства, такой вид спорта, как аквабайк, будет развиваться благодаря привлечению спонсоров. "Есть энтузиасты, которые развивают спорт за счет своих денег и усилий, подтягивают своих друзей, знакомых. Конечно, будет здорово, если в этот вид спорта придут постоянные спонсоры, потому что дисциплины аквабайка не настолько массовые, как базовые виды спорта. Конечно, мы бы хотели более бурного развития для своего вида спорта, и будет здорово, если аквабайком будет заниматься все больше и больше людей", - заявил Краснов.

Как заявил ТАСС генеральный продюсер чемпионата страны, мастер спорта по водно-моторному спорту Михаил Ершов, российские спортсмены могут показать себя с лучшей стороны на международной арене. "Очень важно популяризировать аквабайк в широких массах, чтобы он привлекал к себе больше внимания и людей, которые хотят этим заниматься. Многие говорят, что это дорого, но при желании его можно купить за приемлемую цену и тренироваться на доступных водоемах. Наши спортсмены могут успешно выступать и на мировых турнирах, потому что мы делаем фаворитами иностранцев из-за стереотипов, что у них больше теплых периодов и все доступнее. Мы же можем пять месяцев тренироваться в Москве и Санкт-Петербурге, целый год можно заниматься в Сочи", - сказал он.

На чемпионате России по аквабайку спортсмены соревнуются в нескольких дисциплинах - кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом и фристайл (демонстрация трюков за две минуты). Соревнования проводятся в нескольких возрастных категориях - юниоры до 14 и 18 лет участвуют в кольцевых гонках и слаломе, юниоры до 15 и 18 лет - во фристайле. Основные соревнования проходят между совершеннолетними участниками.

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