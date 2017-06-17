Россияне с победы над командой Пуэрто-Рико стартовали на КМ по баскетболу 3х3

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Пуэрто-Рико со счетом 19:17 в своем первом матче на Кубке мира по баскетболу 3х3, который проходит во французском Нанте.
Также в группе A выступают сборные Сербии, Андорры и Египта. В плей-офф турнира выйдут две лучшие сборные каждой из четырех групп. Также в Нанте проводятся соревнования среди женщин, россиянки свое выступление на Кубке мира начнут 18 июня матчем против сборной Казахстана.
Кубок мира завершится 21 июня.
Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.