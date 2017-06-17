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Вратарь Юрченко перешел из ФК "Анжи" в "Тосно"

Спорт
17 июня, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на два года

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Давид Юрченко

Давид Юрченко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вратарь Давид Юрченко перешел из махачкалинского футбольного клуба "Анжи" в "Тосно" из Ленинградской области. Об этом сообщается на официальном сайте "Тосно".

Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на два года.

Юрченко выступал за "Анжи", куда перешел из "Уфы", с 2016 года, в составе команды из Махачкалы он в прошедшем сезоне провел 16 матчей, в которых пропустил 22 мяча.

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