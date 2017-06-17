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Дебют на чемпионате России в новом весе стал встряской для чемпиона ОИ по борьбе Власова

Спорт
17 июня, 21:06 UTC+3 ВЛАДИМИР корр. ТАСС, Вероника Советова

Власов считает, что его переход в новый вес состоялся

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Роман Власов

Роман Власов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВЛАДИМИР, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Выступление на чемпионате России по греко- римской борьбе в новой для себя весовой категории до 80 кг стало отличной встряской для двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова. Об этом борец рассказал журналистам после победы в финале турнира над Адланом Акиевым со счетом 5:3.

"Первые две схватки я выиграл нормально, а потом были достаточно серьезные ребята, пришлось потерпеть. Но я сейчас в хорошей спортивной форме, не гоняю вес, быстро восстанавливаюсь, - рассказал Власов. - В начале финальной встречи соперник повел в счете 3:0 - спорно, он взял меня двумя руками за голову, - в результате пришлось включать все резервы, но это была хорошая встряска. Не было бы этих трех баллов, все сложилось бы спокойнее, но, с другой стороны, зрители получили огромное удовольствие, я уверен".

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Власов считает, что его переход в новый вес состоялся. "Эксперимент удался, и сегодня я вновь получил подтверждение словам моего тренера Виктора Михайловича Кузнецова: главное в борьбе - это характер и сила воли. А чтобы не было таких тяжелых схваток, как финал, надо больше тренироваться. Я хочу сказать, что очень благодарен своим соперникам, особенно Акиеву, без них эта победа не была бы такой сладкой".

Как отметил спортсмен, перед чемпионатом мира в Париже он готов к любым проверкам. "Я знаю, что поездка на чемпионат мира мне еще не гарантирована, поэтому готов к любым проверкам. Мне нужно совсем немного времени, чтобы залечить микротравмы и восстановиться к сборам", - рассказал Власов.

Власов принял решение остаться в новом весе. "Здесь я был легче всех своих соперников, но остаюсь в этой весовой категории", - рассказал он.

Борец отметил, что греко-римской борьбе в ее нынешнем варианте очень не хватает борьбы в партере. "Я от лица всех болельщиков прошу вернуть партер, всем будет интереснее и зрелищнее. Но я готов в любом случае бороться, ведь при любых правилах главное это психология. Если человек способен умирать на ковре, он будет умирать на нем при любых правилах". Чемпионат мира пройдет в сентябре в Париже.

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