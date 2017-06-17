Российские волейболисты обыграли американцев в матче Мировой лиги

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по волейболу обыграла команду США во втором матче третьего этапа Мировой лиги, который проходит в Польше.
Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу российской сборной. В первом туре Мировой лиги российская команда одержала одну победу в трех матчах. На втором этапе россияне также выиграли одну игру из трех. На третьем этапе россияне одержали вторую победу.
В турнирной таблице высшего дивизиона сборная России поднялась на четвертое место, команда США идет шестой. Следующий матч российская команда проведет 18 июня против сборной Ирана.
В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.
Финальный турнир пройдет 4-8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований.