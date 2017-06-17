Ставка на молодежь: россияне завоевали 10 медалей на чемпионате Европы по фехтованию

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские фехтовальщики завоевали 10 медалей на прошедшем в Тбилиси чемпионате Европы, заняв второе место в неофициальном командном зачете первенства. Турнир проходил с 12 по 17 июня.

В ходе соревнований были разыграны медали в 12 дисциплинах. Российские фехтовальщики показали высокие результаты как в личных, так и в командных соревнованиях: золотые медали завоевали шпажистка Виолетта Колобова, мужские сборные по фехтованию на шпагах и саблях, серебряные - рапиристы Тимур Сафин и Инна Дериглазова, женская команда саблисток, мужская и женская команды рапиристов, женская команда шпажисток, бронзовую - саблист Сергей Ходос.

В неофициальном командном зачете россияне уступили лишь опытным итальянцам, завоевавшим на турнире на одну медаль больше (четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые), и оставили далеко позади ставших третьими французов (3-0-3).

"Мы надеялись на успешное выступление, но результат, который показали наши спортсмены на чемпионате Европы, просто выше всяких похвал - три золота, шесть серебряных медалей и одна бронза, великолепно, - сказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов. - Мы всегда рассматривали чемпионат Европы как этап подготовки к чемпионату мира и даже не строили на него медального плана. Но если бы он и был, наши спортсмены его точно бы перевыполнили".

Эксперимент с привлечением молодежи себя оправдал

Сборная России на чемпионате Европы предстала в обновленном составе - сразу 15 фехтовальщиков из расширенного состава команды, выступавшей на Олимпийских играх прошлого года в бразильском Рио-де-Жанейро, не смогли принять участие в турнире. Среди тех, кого поклонники фехтования не смогли увидеть в Тбилиси, значилась лидер национальной команды России среди саблисток двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян - спортсменка получила перелом пальца незадолго до начала турнира.

В связи с этим перед тренерским штабом встал кадровый вопрос, который был разрешен при помощи приглашения в состав молодых фехтовальщиков, среди которых 20-летняя Софья Позднякова, ставшая лучшей среди россиянок в индивидуальной сабле (1/4 финала), 22-летний Дмитрий Даниленко (сабля) и 24-летняя Татьяна Гудкова (шпага).

"Скажу честно, такого результата не ожидали, даже планов не строили, - сказал главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов. - Наверное, когда нет напряжения и постоянной мысли "мы должны", такие медали сами приходят. Кстати, считаю, что пару медалей еще "потеряли по дороге" - Яна Егорян не фехтовала в личных соревнованиях, а так была бы еще медаль, плюс в некоторых боях потеряли по одному уколу, могло бы быть и золото. Сейчас как раз был тот момент, когда можно было экспериментировать - 15 лидеров сборной не фехтуют в этом сезоне по тем или иным причинам, и эксперимент удался".

С прицелом на чемпионат мира

Молодые спортсмены, несмотря на отсутствие у многих из них опыта выступления на крупных международных турнирах, сумели достойно показать себя как в командных, так и в индивидуальных соревнованиях, а в отсутствие лидеров высоких результатов добились атлеты, прежде остававшиеся в тени своих более маститых коллег. Так, например, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро 25-летняя шпажистка Виолетта Колобова на чемпионате Европы выиграла индивидуальные соревнования и помогла российской команде завоевать серебряные медали турнира.

"В рапире и сабле появились новые имена. В шпаге у нас появилась новая (спортсменка) Виолетта Колобова, которая уже стала гораздо опытнее, стала дважды чемпионом Европы, хотя это достаточно сложно. Один раз можно победить, но два - это говорит уже об определенном классе", - сказал министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах 2000 года Павел Колобков.

Удачный опыт выступления на европейском первенстве должен положительно сказаться на результатах команды на грядущем чемпионате мира и увеличить конкуренцию за место с составе. Ранее стало известно, что состав сборной России на ЧМ будет определен 6 июля.

"Что касается чемпионата мира, он у нас каждый год, и всегда к нему надо заново готовиться. Я думаю, что конкурентоспособными мы будем, но для меня очень хороший результат - попадание в восьмерку сильнейших среди двухсот. Сейчас у Японии, Америки очень сильные команды, много конкурентных сборных", - сказал Колобков.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 19 по 26 июля в немецком Лейпциге.