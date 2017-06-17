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Мамиашвили: призеры чемпионата России по греко-римской борьбе побьются за пьедестал ЧМ

Спорт
17 июня, 22:29 UTC+3 ВЛАДИМИР корр. ТАСС, Вероника Советова

Глава ФСБР при этом подчеркнул, что лидерам не в состоянии составить конкуренцию остальные участники чемпионата России

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Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

ВЛАДИМИР, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победители и призеры чемпионата России по греко- римской борьбе смогут побороться за призовые места на предстоящем в августе в Париже чемпионате мира. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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Чемпионами России - 2017 по греко-римской борьбе стали Степан Марянян (до 59 кг), Заур Кабалоев (66 кг), Адам Курак (71 кг), Александр Чехиркин (75 кг), Роман Власов (80 кг), Сосруко Кодзоков (85 кг), Муса Евлоев (98 кг) и Сергей Семенов (130 кг).

"Не умаляя достоинств зарубежных конкурентов, скажу - победители и призеры этого чемпионата России способны бороться за медали во всех весах, обязаны на сто процентов. У них для этого есть все возможности - лучшие тренеры, лучшие условия и время. Но при этом я не могу сказать, что их спортивный уровень меня сейчас полностью удовлетворяет", - отметил Мамиашвили.

Глава ФСБР при этом подчеркнул, что лидерам не в состоянии составить конкуренцию остальные участники чемпионата России. "Они не в состоянии конкурировать, но это не трагедия, это вопрос резерва. А резерв, в свою очередь, вопрос работы в регионах, где, к сожалению, все ждут сказочного Карлсона, который прилетит и принесет им все, чего они ждут. Есть федерации борьбы и их законно избранные президенты, которые зачастую грызутся так, что искры летят, но, к сожалению, не за то, чтобы их спортсмены на пьедестал попадали", - заметил Мамиашвили.

Чемпионат мира по борьбе 2017 года пройдет с 21 по 26 августа в Париже.

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