Борис Ротенберг: расширение участия SMP Racing в "Формуле-1" пока не планируется

ЛЕ-МАН /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. SMP Racing не планирует расширения своего участия в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", все зависит от востребованности российских пилотов. Об этом рассказал основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг, отвечая на вопрос ТАСС.

"На данный момент такая возможность не рассматривается, участие программы SMP Racing в "королевских гонках" пока ограничивается выступлением Сергея Сироткина (россиянин является резервным пилотом команды "Рено" - прим. ТАСС), - сказал он. - Все зависит от ребят, как они будут ехать, насколько они будут востребованы. Нет смысла платить большие деньги только для того, чтобы без подготовки посадить пилота в машину. Хотя так многие и поступают".

По его словам, для участия в "Формуле-1" пилотам нужно дорасти. "А просто так сесть, чтобы проигрывать, нет смысла", - уверен Ротенберг.