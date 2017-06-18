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Новые члены исполкома будут выбраны на конференции РФС

Спорт
18 июня, 0:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, июня. /ТАСС

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, делегаты конференции РФС должны утвердить новый состав исполкома, в который войдут Алексей Сорокин, Денис Соловьев, Андрей Бутенко и Алексей Смертин

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Заседание исполкома РФС

Заседание исполкома РФС

© Михаил Шапаев/rfs.ru, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС) пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге. Конференция утвердит новый состав исполкома РФС, который будет дополнен четырьмя членами.

Делегаты конференции РФС должны утвердить новый состав исполкома, в который войдут генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев, председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко и бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин. Соответствующие изменения были одобрены на апрельской конференции РФС и утверждены исполкомом в мае.

В настоящий момент исполком РФС включает 23 члена, среди которых президент РФС Виталий Мутко; три руководителя лиг - Сергей Прядкин (РФПЛ), Игорь Ефремов (ФНЛ), Андрей Соколов (ПФЛ); президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев; три представителя профессиональных клубов - президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков и президент "Рубина" Ильсур Метшин. В состав исполкома также входят представители региональных организаций, женского футбола, профсоюза, тренеров, ветеранов и болельщиков.

На конференции РФС также будут решены процедурные вопросы и внесены изменения в устав. Члены конференции обсудят вопросы подготовки к стартующему через год чемпионату мира в России.

Согласно уставу РФС, конференция является его высшим руководящим органом, на которой правом минимум одного голоса обладает каждый из членов союза. На выборах не менее 75% голосов от общего числа голосов конференции должно принадлежать членам РФС - аккредитованным региональным спортивным федерациям по футболу. Заседание конференции правомочно принимать решения при условии участия в нем делегатов от более чем половины членов РФС.

Конференция РФС пройдет в гостинице "Хилтон Экспофорум" Санкт-Петербурга, начало - 10:00 мск.

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