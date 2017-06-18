Седьмой номер рейтинга IBF боксер Магомедов не сумел завоевать титул чемпиона США

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянин Ариф Магомедов, занимающий седьмое место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг, не сумел завоевать титул чемпиона США по версии Североамериканской боксерской ассоциации (USBA). В 10-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл американцу Луису Ариасу техническим нокаутом в пятом раунде.

В пятом раунде после двух сильных ударов Магомедов оказался в нокдауне. Он сумел продолжить бой, но после следующей же атаки американца судья остановил поединок, не дав Магомедову упасть во второй раз и присудив победу Ариасу техническим нокаутом.

24-летний Магомедов потерпел второе поражение в карьере при 18 победах (11 нокаутом). В мае прошлого года он не сумел завоевать вакантный титул чемпиона США по версии Всемирного боксерского совета (WBC), уступив в Лас-Вегасе американцу Эндрю Эрнандесу по очкам.

Магомедов входил в десятку лучших по двум престижным версиям: помимо седьмого места в рейтинге IBF, он занимал десятую позицию в рейтинге WBC. Спортсмен работает с американской промоутерской компанией "Мейн ивентс" и шесть поединков провел в США.

27-летний Ариас не знает поражений на профессиональном ринге - 18 побед (9 нокаутом).