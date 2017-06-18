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"Временный" чемпион мира WBA россиянин Бивол нокаутировал американца Агнью

Спорт
18 июня, 5:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

10-раундовый рейтинговый бой, прошедший в Лас-Вегасе, завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвертом раунде

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Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол выиграл у американца Седрика Агнью. 10-раундовый рейтинговый бой, прошедший в Лас-Вегасе (США, штат Невада), завершился победой Бивола техническим нокаутом в четвертом раунде.

Россиянин уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун и в целом настолько доминировал на ринге, что вопрос о его победе был делом времени. Американец подолгу закрывался в обороне, что не спасало его от серий пропущенных ударов. В четвертом раунде судья остановил поединок, увидев, что Агнью прекратил сопротивляться, повредив глаз.

26-летний Бивол завоевал титул "временного" чемпиона мира WBA в мае прошлого года и дважды его защитил. Россиянин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед (9 нокаутом). Он провел четвертый поединок в США и второй - подряд.

Бивол - чемпион Европы среди молодежи и юношей, чемпион мира среди юношей, двукратный чемпион России среди взрослых в любительском боксе. Профессиональную карьеру начал в ноябре 2014 года.

Титулом "регулярного" чемпиона мира WBA в этом весе владеет британец Натан Клеверли, "суперчемпиона" - американец Андре Уорд.

В послужном списке 30-летнего Агнью теперь 29 побед (15 нокаутом), три поражения. В 2014 году он проиграл россиянину Сергею Ковалеву нокаутом в седьмом раунде в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

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