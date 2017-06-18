Кубинский боксер Ригондо защитил титул чемпиона мира WBA, одержав спорную победу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кубинец Гильермо Ригондо защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 55,22 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он выиграл у мексиканца Мойсеса Флореса нокаутом в первом раунде.

В конце первого раунда практически с самым гонгом судья пытался разнять боксеров и предупредить кубинца за задержку, но тот успел нанести удар, после которого Флорес упал на настил ринга. Судья вынужден был остановить поединок, поскольку Флорес долгое время не приходил в себя. Победа Ригондо стала спорной, по мнению специалистов, он должен был быть дисквалифицирован, поскольку нанес удар уже после гонга.

Организаторы долгое время обсуждали этот эпизод, вынося решение. В итоге посчитали, что удар был нанесен по правилам.

Ригондо во второй раз защитил пояс после того как WBA вернула ему титул, в октябре 2015 года организация присвоила кубинцу статус чемпиона мира "в отпуске", отобрав звание "суперчемпиона" мира за нарушение сроков проведения защиты. Команда кубинца потребовала вернуть пояс, поскольку он не был виноват в том, что британец Скотт Куигг отказался провести с ним поединок. После того как еще один британец Карл Фрэмптон перешел в другую весовую категорию и оставил титул чемпиона мира WBA вакантным, организация вернула пояс кубинцу. В июне прошлого года Ригондо победил британца Джеймса Диккенса техническим нокаутом во 2-м раунде.

Этот поединок стал для кубинца обязательной защитой - Флорес являлся "временным" чемпионом мира WBA и обязательным претендентом на пояс. Также Ригондо завоевал титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO), которым владел мексиканец.

36-летний Ригондо, который также является двукратным олимпийским чемпионом (2000, 2004), по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 18 побед (12 нокаутом). 29-летний Флорес потерпел первое поражение при 25 победах (17 нокаутом).