Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кубинский боксер Ригондо защитил титул чемпиона мира WBA, одержав спорную победу

Спорт
18 июня, 5:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В конце первого раунда практически с самым гонгом судья пытался разнять боксеров и предупредить кубинца за задержку, но тот успел нанести удар, после которого мексиканец Флорес упал на настил ринга

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гильермо Ригондо

Гильермо Ригондо

© AP Photo/Mary Altaffer, архив

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кубинец Гильермо Ригондо защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 55,22 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он выиграл у мексиканца Мойсеса Флореса нокаутом в первом раунде.

В конце первого раунда практически с самым гонгом судья пытался разнять боксеров и предупредить кубинца за задержку, но тот успел нанести удар, после которого Флорес упал на настил ринга. Судья вынужден был остановить поединок, поскольку Флорес долгое время не приходил в себя. Победа Ригондо стала спорной, по мнению специалистов, он должен был быть дисквалифицирован, поскольку нанес удар уже после гонга.

Организаторы долгое время обсуждали этот эпизод, вынося решение. В итоге посчитали, что удар был нанесен по правилам.

Ригондо во второй раз защитил пояс после того как WBA вернула ему титул, в октябре 2015 года организация присвоила кубинцу статус чемпиона мира "в отпуске", отобрав звание "суперчемпиона" мира за нарушение сроков проведения защиты. Команда кубинца потребовала вернуть пояс, поскольку он не был виноват в том, что британец Скотт Куигг отказался провести с ним поединок. После того как еще один британец Карл Фрэмптон перешел в другую весовую категорию и оставил титул чемпиона мира WBA вакантным, организация вернула пояс кубинцу. В июне прошлого года Ригондо победил британца Джеймса Диккенса техническим нокаутом во 2-м раунде.

Этот поединок стал для кубинца обязательной защитой - Флорес являлся "временным" чемпионом мира WBA и обязательным претендентом на пояс. Также Ригондо завоевал титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO), которым владел мексиканец.

36-летний Ригондо, который также является двукратным олимпийским чемпионом (2000, 2004), по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 18 побед (12 нокаутом). 29-летний Флорес потерпел первое поражение при 25 победах (17 нокаутом).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной России
17
Сборная России обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций
14
Забивака прилетел: в Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По делу об убийстве россиянина Зиберова в США арестованы три человека
2
Politico: в Белом доме не хотят лишаться права снимать санкции с РФ
3
Глава МИД ФРГ: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
4
В 7-м флоте США подтвердили гибель моряков, пропавших после инцидента с эсминцем
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса
7
Трамп поблагодарил Японию за оказанную во время инцидента с эсминцем США помощь
Темы дня
Загрузка...
Реклама