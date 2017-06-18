Российский боксер Ковалев проиграл Уорду, не сумев взять реванш за спорное поражение

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде.

Таким образом, Ковалев не сумел взять реванш у Уорда за спорное поражение. В ноябре прошлого года россиянин проиграл американцу по очкам и расстался с титулами чемпиона мира. Ковалев после поединка выразил несогласие с судейским вердиктом и заявил, что его "ограбили". Россиянин воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте на тот бой.

В повторном поединке болельщики ожидали от Ковалева более активных действий, учитывая его запредельную мотивацию, но он не пошел вперед с первых же минут, а начал бой довольно осторожно. Первые раунды прошли в очень равной борьбе, россиянин умело действовал джебом, а американец боковыми ударами. Точных попаданий было мало, Уорд больше передвигался по рингу, а Ковалев боксировал первым номером, стремясь выйти на ближнюю дистанцию.

Во втором раунде Уорд сам решил сблизиться, но это сыграло на руку россиянину. Однако в дальнейшем американец больше таких ошибок не допускал и стал больше работать джебом. Это у него получалось хорошо, у американца оказалась лучше реакция и выше скорость ударов. Постепенно Уорд начал развивать преимущество.

В этом поединке тоже не обошлось без клинчей, так, в седьмом раунде за стартовые 25 секунд судье пришлось разнимать боксеров четыре раза. И все это было в пользу американца, а россиянин постепенно терял силы и выглядел измотаннее соперника. На протяжении поединка Ковалев несколько раз нагибался, показывая судье, что пропускал удары ниже пояса, но рефери каждый раз велел ему продолжать поединок.

Еще один скандал?

Неожиданная развязка наступила в восьмом раунде. На ближней дистанции Ковалев пропустил сильный удар и оказался потрясен на некоторое время. Уорд несколько раз ударил соперника по корпусу, после одного из которых Ковалев согнулся и сел на канаты. Судья остановил поединок, присудив победу американцу техническим нокаутом.

Эту победу тоже можно оспорить. По мнению российского боксера, американец наносил удары ниже пояса, видеоповторы же не дают ясной картины. Но однозначно, что в физическом плане россиянин провел повторный бой хуже, чем первый.

Статистика

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

До поражения от Уорда в первом поединке Ковалев восемь раз защищал титул чемпиона мира WBO, которым владел с 2013 года, четыре - WBA и IBF (с 2014-го). Американец является чемпионом мира в двух весовых категориях - в 2009-2013 годах он владел титулом по версии WBA в весе до 76,2 кг, в 2011-2012 годах - Всемирного боксерского совета (WBC) и считался лидером средней весовой категории.

По данным Атлетической комиссии штата Невада, если за первый поединок Уорд заработал $5 млн фиксированного гонорара, то сейчас получит 6,5 млн. Ковалев за ноябрьский бой получил $2 млн, сейчас же не получит фиксированного гонорара, его заработок зависит от процентов за продажи билетов и платных просмотров.

На этот раз пункта о проведении обязательного реванша в контракте нет.