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Промоутер: после поражения от Уорда Ковалеву нужно задуматься о завершении карьеры

Спорт
18 июня, 7:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Российский боксер проиграл американцу в матче-реванше техническим нокаутом в восьмом раунде

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев по делу проиграл в матче-реванше американцу Андре Уорду, ему стоит задуматься о завершении карьеры. Об этом ТАСС заявил промоутер Боб Арум.

Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде.

"Ковалев проиграл по делу, хотя он считает, что был удар ниже пояса, - сказал Арум. - Но здесь также нужно учесть, что фактически он уже "плыл". Ковалев на протяжении всего боя выглядел неважно, поэтому завершение боя вполне логично. Я думаю, это конец его карьеры, пора задуматься".

Россиянин не сумел взять реванш у Уорда за спорное поражение. В ноябре прошлого года россиянин проиграл американцу по очкам и расстался с титулами чемпиона мира. Ковалев после поединка выразил несогласие с судейским вердиктом и заявил, что его "ограбили". Россиянин воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте на тот бой.

На этот раз пункта о проведении матч-реванша в контракте не было.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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