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Боксер Уорд выразил уважение Ковалеву после победного поединка

Спорт
18 июня, 8:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По мнению американского боксера, он не был лучше Ковалева в поединке, но работал больше

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Сергей Ковалев (слева) и Андре Уорд

Сергей Ковалев (слева) и Андре Уорд

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Американский боксер Андре Уорд выразил уважение россиянину Сергею Ковалеву, которого победил во второй раз. Об этом он заявил после поединка, его слова приводит американская газета USA Today.

Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде.

"Я не был лучше (Ковалева), но работал больше, - сказал Уорд. - Мои удары по корпусу были ощутимыми, я видел, что Ковалеву было больно после них". "Он хороший боксер, и я не могу выразить ничего иного, кроме слов уважения", - отметил американец.

На вопросы о дальнейших планах Уорд ответил, что подумывает о переходе в весовую категорию до 90,71 кг и о завоевании титула чемпиона мира в третьем весе.

Ковалев не согласен с решением судьи

Ковалев подчеркнул, что мог продолжить поединок в восьмом раунде и не согласен с решением судьи остановить бой. "Не в каждом раунде, но я действовал очень хорошо, - сказал он. - В этом поединке мы оба были лучше (чем в первом бою). Не могу сказать, что меня его удары (ниже пояса) потрясли".

"Уверен, что он не мог нанести такой удар, который бы закончил поединок, - продолжил он. - Да, он попал, но не потряс меня. Поединок должен быть продолжен. Я очень хочу провести с ним третий бой".

Россиянин не сумел взять реванш у Уорда за спорное поражение. В ноябре прошлого года россиянин проиграл американцу по очкам и расстался с титулами чемпиона мира. Ковалев после поединка выразил несогласие с судейским вердиктом и заявил, что его "ограбили". Россиянин воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте на тот бой.

На этот раз пункта о проведении матч-реванша в контракте не было.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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Российский боксер Ковалев проиграл Уорду, не сумев взять реванш за спорное поражение

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