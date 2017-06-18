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Промоутер Ковалева сообщила, что опротестует результат боя с Уордом

Спорт
18 июня, 8:38 дата обновления: 18 июня, 9:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Компания Main Events, представляющая интересы российского боксера, попросит Атлетическую комиссию штата Невада пересмотреть повторы с решающим ударом Уорда

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Сергей Ковалев (справа) и Андре Уорд

Сергей Ковалев (справа) и Андре Уорд

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Промоутерская компания Main Events, представляющая интересы российского боксера Сергея Ковалева, подаст протест на результат его поединка с американцем Андре Уордом, который выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде. Об этом промоутер Ковалева Кэти Дува сообщила на пресс-конференции после боя.

"Мы подадим протест и попросим комиссию (Атлетическую комиссию штата Невада - прим. ТАСС) пересмотреть повторы с решающим ударом Уорда", - сказала она.

"Если вы посмотрите повторы, то увидите три удара ниже пояса, я никогда до этого не видела такого, - отметила Дува. - Бой был очень равный. В восьмом раунде Ковалев получил три удара ниже пояса, но судья никак на это не отреагировал. Это позор, нельзя так заканчивать бой".

В ночь на воскресенье Ковалев в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

В восьмом раунде Ковалев пропустил сильный удар и оказался потрясен на некоторое время, затем Уорд несколько раз ударил соперника по корпусу, после одного из которых Ковалев согнулся и сел на канаты. Судья остановил поединок, присудив победу американцу техническим нокаутом. По мнению российского боксера, американец наносил удары ниже пояса, видеоповторы же не дают ясной картины.

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