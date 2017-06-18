Рефери: Уорд минимум три раза ударил Ковалева ниже пояса, судьи "ограбили" россиянина

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Американский боксер Андре Уорд как минимум трижды ударил ниже пояса россиянина Сергея Ковалева, а судьи боя действовали в пользу американца. Об этом ТАСС заявил известный российский рефери Александр Калинкин.

Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.

"У меня по очкам после семи раундов было преимущество Ковалева - 78-75, - сказал Калинкин. - Что касается эпизода, то есть правило, что если происходит удар ниже пояса, то боксеру дают не меньше пяти минут, чтобы восстановиться. Я насчитал как минимум три удара ниже пояса, и я понимаю, что произошло. Ковалев имел преимущество, и как только Уорд чуть перехватил инициативу, то при первом же случае судья остановил бой и присудил победу американцу".

"За те пять минут Сергей смог бы восстановиться, но судьи не зафиксировали удары ниже пояса. Да, он пропустил удар и преимущество было, но не до такой степени, чтобы останавливать. Его "ограбили", даже нет вопросов", - добавил рефери.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.