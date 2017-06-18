Гинер: футболисту ЦСКА Головину нет смысла переходить в средний иностранный клуб

КОНАКОВО /Тверская область/, 18 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Переход полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Александра Головина в европейский клуб среднего уровня сомнителен, потому что игрок выступает в хорошей российской команде. Таким мнением с ТАСС поделился президент столичного клуба Евгений Гинер.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе известных английских клубов "Челси" и "Арсенала" к 21-летнему Головину. Как сообщил ТАСС известный футбольный агент Шандор Варга, скауты "Арсенала" будут просматривать полузащитника на матчах Кубка конфедераций, который в эти дни проходит в России.

"Суть в том, что не один топ-клуб не будет покупать футболиста, который где-то нормально отыграл один сезон. Такие клубы смотрят на стабильность и все остальное. Что касается средних (иностранных) клубов, то зачем Головину туда переходить, если он играет в хорошем российском?", - сказал Гинер.

"Это (интерес к Головину со стороны зарубежных клубов) сейчас бессмысленно обсуждать. Чем чаще Саша будет показывать себя с хорошей стороны, чем меньше к нему будет внимания СМИ, тем лучше, тем быстрее он будет прогрессировать и больше прославит нашу страну", - отметил президент ЦСКА.

Головин является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став с ней чемпионом России сезона-2015/16. В том же году полузащитник был впервые вызван в сборную России. В сезоне-2016/17 игрок провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.