Промоутер Ковалева считает, что проведение третьего боя против Уорда маловероятно

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Третий бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом маловероятен. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.

"У нас нет опции реванша в контракте. Но я считаю, что это маловероятно", - сказала Дува.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.. В восьмом раунде Уорд несколько раз удачно попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.