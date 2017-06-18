Промоутер Ковалева считает, что проведение третьего боя против Уорда маловероятно

Промоутер Ковалева считает, что проведение третьего боя против Уорда маловероятноСпорт 18 июня, 9:34
Вокруг Земли без дозаправки: топ мировых рекордов авиаперелетовЭкономика и бизнес 18 июня, 9:30
Гинер: футболисту ЦСКА Головину нет смысла переходить в средний иностранный клубСпорт 18 июня, 9:03
Трое русских над полюсом: как "разболтанный командир" Чкалов стал героемОбщество 18 июня, 9:00
Рефери: Уорд минимум три раза ударил Ковалева ниже пояса, судьи "ограбили" россиянинаСпорт 18 июня, 8:55
Промоутер Ковалева сообщила, что опротестует результат боя с УордомСпорт 18 июня, 8:38
Боксер Уорд выразил уважение Ковалеву после победного поединкаСпорт 18 июня, 8:32
Рябинский считает, что судьи помогали Уорду в поединке с КовалевымСпорт 18 июня, 8:16
Промоутер: после поражения от Уорда Ковалеву нужно задуматься о завершении карьерыСпорт 18 июня, 7:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Третий бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом маловероятен. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.
"У нас нет опции реванша в контракте. Но я считаю, что это маловероятно", - сказала Дува.
Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.. В восьмом раунде Уорд несколько раз удачно попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса.
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.