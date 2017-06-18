Промоутер: Ковалев не будет менять весовую категорию после поражения от Уорда

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев не будет менять весовую категорию после поражения техническим нокаутом от американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.

"Мы слышали, что Уорд может сменить весовую категорию. Что касается Сергея, то он останется в своем весе. Очень скоро у него вновь будут титулы", - отметила она.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз удачно попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.