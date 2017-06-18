Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Промоутер: Ковалев не будет менять весовую категорию после поражения от Уорда

Спорт
18 июня, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Кэти Дува выразила уверенность, что очень скоро у российского боксера вновь будут титулы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев не будет менять весовую категорию после поражения техническим нокаутом от американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявила промоутер Ковалева Кэти Дува.

Смотрите также
Сергей Ковалев (справа) и Андре Уорд

Промоутер Ковалева сообщила, что опротестует результат боя с Уордом

"Мы слышали, что Уорд может сменить весовую категорию. Что касается Сергея, то он останется в своем весе. Очень скоро у него вновь будут титулы", - отметила она.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз удачно попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной России
17
Сборная России обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций
14
Забивака прилетел: в Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский боксер Ковалев проиграл Уорду, не сумев взять реванш за спорное поражение
2
Обнаружены тела моряков, пропавших после инцидента с эсминцем ВМС США Fitzgerald
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Глава МИД ФРГ: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой
5
Прокуратура Украины возбудила дело за экспорт угля из неподконтрольного Донбасса
6
Трое полицейских пострадали в ДТП в Москве во время преследования нарушителя
7
Оливер Стоун выразил сожаление, что в США многие выступают против любых отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама