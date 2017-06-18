Следующим соперником Уорда может стать российский боксер Бивол

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Бивол может стать следующим соперником американца Андре Уорда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Такой вариант существует. Необходимо понять, какие планы у Уорда", - сказал собеседник агентства.

В ночь на воскресенье российский боксер Сергей Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), WBA и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз удачно попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса.

Бивол в рамках того же вечера победил американца Седрика Агнью и защитил титул "временного" чемпиона WBA.

В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения, у Бивола 11 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.