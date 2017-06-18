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Гинер: практически уверен, что Тошич начнет сезон в составе ЦСКА

Спорт
18 июня, 10:02 UTC+3 КОНАКОВО /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Срок действующего соглашения серба с московским клубом истекает 30 июня

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Зоран Тошич

Зоран Тошич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КОНАКОВО /Тверская область/, 18 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сербский полузащитник Зоран Тошич практически наверняка продлит контракт с ЦСКА. Об этом ТАСС заявил президент столичного футбольного клуба Евгений Гинер.

Действующий контракт 30-летнего Тошича с ЦСКА рассчитан до 30 июня.

"Тошич присоединится к команде на сборе 20 июня. Я практически уверен в том, что Зоран начнет следующий сезон в составе ЦСКА, что он никуда не уйдет", - сказал Гинер.

"Вопрос в том, что ему сейчас из-за матчей сборной надо дать побольше отдохнуть, как и положено. Во-вторых, ему нужно подлечиться, потому что с возрастом травм становится больше, как и у любого другого спортсмена", - отметил президент ЦСКА.

Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За красно-синих он провел в различных турнирах 241 матч и забил 47 мячей. До ЦСКА Тошич выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн".

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