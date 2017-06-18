Хрюнов: команде Ковалева бесполезно опротестовывать результат боя с Уордом

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Команде российского боксера Сергея Ковалева не имеет смысла подавать протест на результат боя с американцем Андре Уордом, эти действия не принесут результата. Об этом ТАСС заявил промоутер Владимир Хрюнов.
Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя, завершившегося поражением россиянина техническим нокаутом в восьмом раунде, сообщила, что намерена опротестовать результат поединка, поскольку решающие удары, по ее мнению, Уорд нанес ниже пояса.
"У Ковалева не получился весь бой, - считает Хрюнов. - Тренеру Ковалева необходимо было разбирать всю тактику Уорда, который продолжил все то, что он делал в первом поединке. Подавать протест бесполезно, этот механизм не работает".
В ночь на воскресенье Ковалев в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.