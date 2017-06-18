Бывший футболист сборной Италии Мальдини дебютирует в профессиональном теннисе в 49 лет

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бывший итальянский футболист Паоло Мальдини принял решение начать карьеру профессионального теннисиста. Об этом сообщает The Sun.
Мальдини получил wild card ("специальное приглашение") в основную сетку турнира серии "Челленджер" Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Милане, где сыграет в паре со Стефано Ландонио. Турнир в Милане начнется 26 июня, в день, когда Мальдини исполнится 49 лет.
Защитник всю свою карьеру выступал за итальянский "Милан". В его составе он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, семь раз становился чемпионом Италии. Мальдини является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и мира. Итальянец входит в список 125 лучших футболистов по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и величайших футболистов 20 века по версии журнала World Soccer. Является рекордсменов чемпионата Италии по количеству проведенных матчей (647).