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Конференция РФС началась с минуты молчания в память о Перетурине

Спорт
18 июня, 10:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, июня. /ТАСС

Бывший футболист, спортивный комментатор Владимир Перетурин ушел из жизни 22 мая

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Делегаты конференции Российского футбольного союза (РФС) почтили память спортивного комментатора Владимира Перетурина. Минута молчания состоялась перед началом работы конференции в Санкт-Петербурге.

Бывший футболист, спортивный комментатор Владимир Перетурин скончался 22 мая, накануне своего 79-летия.

"Перетурин многое сделал для развития футбола, еще раз выражаю соболезнования его родным и близким", - сказал президент РФС Виталий Мутко.

Перетурин перенес два инсульта и в последние годы был прикован к постели.

В бытность игроком Перетурин выступал за футбольные клубы "Динамо" из Кирова и Калининграда, ленинградский "Автомобилист", "Сатурн" из Рыбинска, играл на позиции защитника. Завершил футбольную карьеру в 1967 году, после чего стал спортивным комментатором, работал на многих крупных футбольных соревнованиях и Олимпийских играх. С 1980 по 1999 год вел передачу "Футбольное обозрение" на Первом канале.

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