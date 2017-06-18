Теннисистка Звонарева выиграла первый матч с апреля 2015 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Вера Звонарева одержала победу впервые с апреля 2015 года.

Звонарева победила представительницу Казахстана Екатерину Дмитриченко в квалификации турнира в Фергане. Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился со счетом 6:1, 7:5 в пользу россиянки.

Россиянка приостановила карьеру из-за рождения ребенка в 2016 году. В конце марта она вернулась на корт на турнире в Стамбуле, где не смогла завершить матч первого круга с Кэти Боултер.