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Теннисистка Звонарева выиграла первый матч с апреля 2015 года

Спорт
18 июня, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Россиянка приостанавливала карьеру в связи с рождением ребенка

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Вера Звонарева

Вера Звонарева

© EPA/STRINGER

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Вера Звонарева одержала победу впервые с апреля 2015 года.

Звонарева победила представительницу Казахстана Екатерину Дмитриченко в квалификации турнира в Фергане. Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился со счетом 6:1, 7:5 в пользу россиянки.

Россиянка приостановила карьеру из-за рождения ребенка в 2016 году. В конце марта она вернулась на корт на турнире в Стамбуле, где не смогла завершить матч первого круга с Кэти Боултер.

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