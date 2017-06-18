УЕФА одобряет появление "Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобряет "Стратегию развития футбола в Российской Федерации до 2030 года", которая была утверждена Министерством спорта РФ. Об этом во время выступления перед делегатами конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил директор департамента национальных ассоциаций УЕФА серб Зоран Лакович, выступающий в качестве наблюдателя.

"Мне хотелось бы передать приветственные слова президента УЕФА Чеферина и генсека Теодоридиса. На прошлой конференции я говорил, что РФС и УЕФА связывают теплые отношения, как и президентов организаций. В апреле я стал свидетелем того, что вы утвердили документ по долгосрочному развитию футбола по всей стране. Я бы хотел бы заверить, что мы будем оказывать поддержку по всем пунктам, которые есть в этой стратегии", - сказал Лакович.

"Вместе мы можем сделать многое на благо российского футбола, а также европейской футбольной семьи. Европейский футбол не сможет похвастаться собой, если не будет сильного российского футбола. Большой шаг уже сделан: вчера я был свидетелем того, как ликовали 50 тысяч зрителей на стадионе в Санкт-Петербурге, люди горды и счастливы показать прекрасную Россию и ее гостеприимство", - добавил представитель УЕФА.

"Стратегия-2030" была разработана в соответствии с поручениями президента РФ по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", которое состоялось 8 декабря 2015 года. "Стратегия-2030" является логическим продолжением "Стратегии развития футбола в РФ на 2006-2016 годы" и учитывает концепцию, которая была заложена в "Стратегии развития футбола в РФ на период до 2020 года", утвержденной 26 апреля 2014 года.