Председатель комитета РФС по маркетингу будет автоматически выдвигаться в состав исполкома

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. В устав Российского футбольного союза (РФС) будет внесена поправка, согласно которой кандидатура председателя комитета по маркетингу будет автоматически выдвигаться в состав исполкома. Соответствующая поправка в устав была одобрена на конференции организации.
Внеочередная конференция РФС проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
"В целях обеспечения представительства партнеров/спонсоров РФС в исполкоме, в составе исполкома устанавливается квота для председателя комитета РФС по маркетингу", - говорится в новом пункте устава, за который проголосовали делегаты.
Также в устав внесено дополнение, согласно которому председателем комитета по маркетингу должен быть представитель какого-либо партнера или спонсора РФС.
Председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев может быть утвержден в качестве члена исполкома на конференции.