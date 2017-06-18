Председатель комитета РФС по маркетингу будет автоматически выдвигаться в состав исполкома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. В устав Российского футбольного союза (РФС) будет внесена поправка, согласно которой кандидатура председателя комитета по маркетингу будет автоматически выдвигаться в состав исполкома. Соответствующая поправка в устав была одобрена на конференции организации.

Внеочередная конференция РФС проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.

"В целях обеспечения представительства партнеров/спонсоров РФС в исполкоме, в составе исполкома устанавливается квота для председателя комитета РФС по маркетингу", - говорится в новом пункте устава, за который проголосовали делегаты.

Также в устав внесено дополнение, согласно которому председателем комитета по маркетингу должен быть представитель какого-либо партнера или спонсора РФС.

Председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев может быть утвержден в качестве члена исполкома на конференции.