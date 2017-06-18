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Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Сорокин вошел в исполком РФС

Спорт
18 июня, 11:10 дата обновления: 18 июня, 11:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, июня. /ТАСС

Довыборы в исполком состоялись на внеочередной конференции РФС в Санкт-Петербурге, также были утверждены кандидатуры Алексея Смертина и Дениса Соловьева

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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира "Россия-2018" Алексей Сорокин вошел в состав исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Довыборы в исполком состоялись на внеочередной конференции РФС в Санкт-Петербурге.

Наряду с Сорокиным были утверждены кандидатуры председателя комитета РФС по маркетингу Дениса Соловьева и бывшего полузащитника сборной России Алексея Смертина.

Соответствующие кадровые изменения были одобрены на апрельской конференции РФС и утверждены исполкомом в мае.

Ранее Сорокин был выдвинут в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Довыборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сентябре, кандидатура Сорокина является единственной.

Теперь состав исполкома из 26 членов выглядит следующим образом: президент РФС Виталий Мутко; три руководителя лиг - Сергей Прядкин (РФПЛ), Игорь Ефремов (ФНЛ), Андрей Соколов (ПФЛ); президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев; три представителя профессиональных клубов - президент ЦСКА Евгений Гинер, глава "Зенита" Александр Дюков и президент "Рубина" Ильсур Метшин; восемь представителей межрегиональных объединений и по одному представителю от региональных федераций Москвы и Московской области - Никита Симонян (выдвинут Московской областью), Сергей Анохин (Москва), Рохус Шох (Черноземье), Владимир Афанасьев (Приволжье), Михаил Бочкарев (Урал и Западная Сибирь), Владимир Евтушенко (Сибирь), Лом-Али Ибрагимов (Южный федеральный округ), Алексей Комаров ("Золотое кольцо"), Владимир Крысин (Дальний Восток), Анатолий Турчак (Северо-Запад); представитель женского футбола Наталья Авдонченко, представитель организаций тренеров Михаил Гершкович, представитель профсоюза футболистов Александр Зотов, представитель ветеранов футбола Александр Мирзоян и представитель болельщиков вице-спикер Госдумы VI созыва Игорь Лебедев, а также Смертин, Сорокин и Соловьев. 

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