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Рефери Уикс признался, что ошибся с досрочной остановкой боя Ковалев-Уорд

Спорт
18 июня, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Арбитр отметил, что не остановил бы поединок, если бы увидел, что Уорд ударил Ковалева ниже пояса

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Сергей Ковалев (слева) и Андре Уорд

Сергей Ковалев (слева) и Андре Уорд

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рефери Тони Уикс признался, что допустил ошибку, досрочно остановив бой между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я посмотрел повторы и должен признать, что ошибся - я не увидел удары ниже пояса со стороны Уорда, - написал Уикс. - Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я увидел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил поединок".

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя сообщила, что намерена опротестовать результат поединка.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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