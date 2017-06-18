Вопрос включения в исполком РФС представителя судей рассмотрят на следующей конференции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Вопрос включения в исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) представителя судейского корпуса будет рассмотрен на следующей конференции. Об этом заявил президент РФС Виталий Мутко.

В воскресенье на конференции РФС в исполком были избраны три новых члена - генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев и бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин. Планировалось, что в исполком также войдет председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко, но его кандидатура была отложена.

"Мы внесли в устав позицию для представительства судей, к следующей конференции подготовим этот вопрос. Нам нужен член исполкома - председатель судейского комитета, который будет представлять нас в УЕФА и ФИФА. Сегодня (судейский комитет) возглавляет Бутенко, но там нужно утвердить полномочия. Если он не возражает, тогда посмотрим", - сказал Мутко.