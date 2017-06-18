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Кудряшов: ничто не предвещало остановки боя Ковалев - Уорд, судья ошибся

Спорт
18 июня, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По мнению российского боксера, решение арбитра накладывает отпечаток на судейство и на бой в целом

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Российский боксер Дмитрий Кудряшов

Российский боксер Дмитрий Кудряшов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Арбитр боя между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом допустил ошибку, остановив поединок .Такое мнение ТАСС высказал претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в весовой категории до 90,71 кг, россиянин Дмитрий Кудряшов.

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя сообщила, что намерена опротестовать результат поединка.

"Не понимаю, зачем судья принял решение остановить бой, - сказал Кудряшов. - На повторах хорошо видно, куда приходились удары, а если бы судья хотел принять верное решение, то мог бы остановить поединок, а потом уже что-то решить. Ничто не предвещало такой остановки, хотя Сергей и пропустил удар, но все было ровно по статистике ударов. Такое решение накладывает отпечаток на судейство и на бой в целом".

В ноябре прошлого года россиянин проиграл американцу по очкам и расстался с титулами чемпиона мира. Ковалев после поединка выразил несогласие с судейским вердиктом и заявил, что его "ограбили".

"Я не согласен с тем, что Уорд выиграл первый бой. Не согласен с остановкой второго поединка. В том же поединке Корралеса и Кастильо судья не стал останавливать бой, в итоге мы помним, как перевернулся ход поединка. Все могло быть и в бою Ковалев - Уорд, но рефери принял неверное решение", - отметил Кудряшов.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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