Прядкин: финал Кубка России по футболу планируется провести 9 мая в Волгограде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Предварительное место проведения финала Кубка России сезона-2017/18 - новый стадион в Волгограде. Об этом журналистам на конференции Российского футбольного союза (РФС) сообщил вице-президент организации, глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"Мы хотим провести финал Кубка России 9 мая, и будем отстаивать эту дату. Предварительное место проведения финала Кубка России - Волгоград", - сказал Прядкин.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко неоднократно предлагал ежегодно проводить финалы Кубка России на реконструированном стадионе "Лужники" в Москве.

Волгоград ни разу не принимал финальные матчи Кубка России. "Волгоград-Арена" (вместимость - 45 тысяч зрителей) возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе пройдут четыре матча группового раунда турнира.