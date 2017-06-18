Прядкин: финал Кубка России по футболу планируется провести 9 мая в Волгограде

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Предварительное место проведения финала Кубка России сезона-2017/18 - новый стадион в Волгограде. Об этом журналистам на конференции Российского футбольного союза (РФС) сообщил вице-президент организации, глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
"Мы хотим провести финал Кубка России 9 мая, и будем отстаивать эту дату. Предварительное место проведения финала Кубка России - Волгоград", - сказал Прядкин.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко неоднократно предлагал ежегодно проводить финалы Кубка России на реконструированном стадионе "Лужники" в Москве.
Волгоград ни разу не принимал финальные матчи Кубка России. "Волгоград-Арена" (вместимость - 45 тысяч зрителей) возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе пройдут четыре матча группового раунда турнира.