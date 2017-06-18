Мутко: окончательный календарь РФПЛ на сезон-2017/18 будет составлен после 20 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Календарь Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на сезон-2017/18 будет составлен после 20 июня. Об этом журналистам сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Календарь чемпионата России сезона-2017/18 обсуждался на общем собрании РФПЛ в начале июня. В обсуждаемом варианте осенняя часть чемпионата заканчивается 10 декабря.

"Лига пока только обсуждает календарь. То, что попало в прессу - это закрытая работа, пока только структура календаря. Думаю, что мы соберемся 20 июня, сядем, поговорим, а потом уже представим какой-то окончательный вариант", - сказал Мутко.

"Мне странно видеть, что игры назначены после 10 декабря. Если так, то они должны проводиться на юге страны", - добавил он.

Мутко подчеркнул, что предстоящий сезон станет последним перед домашним чемпионатом мира. "Мы должны обеспечить подготовку сборной, а также хорошее участие клубов в еврокубках. Клубы не должны летать в Хабаровск, а через два дня играть в Лиге чемпионов", - отметил глава РФС.

"Календарь должен быть стабильным, в нем должно быть минимум переносов", - подытожил Мутко.