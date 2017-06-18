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Серебряный призер ЧМ-2015 барьерист Кудрявцев откроет сезон июльским Кубком России в Ерино

Спорт
18 июня, 13:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Кудрявцев на ЧМ-2015 в Пекине сумел установить рекорд России - 48,05 секунды

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Денис Кудрявцев

Денис Кудрявцев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Кубок России, который пройдет с 14 по 15 июля в подмосковном Ерино, станет первым стартом сезона для обладателя серебряной медали чемпионата мира - 2015 в беге на 400 метров с барьерами Дениса Кудрявцева, получившего в середине мая на одной из тренировок травму ноги. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Сивченко.

"Травма бедра, которую Денис получил на тренировке в середине мая, лишила его возможности вместе с остальными спортсменами вовремя начать летний сезон, - заметил Сивченко. - Воспользовавшись этой вынужденной паузой, спортсмен сейчас большое внимание уделяет учебе, в конце июня ему предстоит защита дипломной работы. Кубок России, который пройдет в середине июля в Ерино, станет для Кудрявцева первым стартом в этом сезоне".

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Право выступить на ЧМ в Лондоне сейчас имеют восемь российских легкоатлетов

"Надеемся, что к этому времени IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) одобрит заявку Дениса, которую тот отправил еще в середине января. Тогда Кубок России станет для нас единственным шансом выполнить норматив для участия в чемпионате мира, и мы этой возможностью должны обязательно воспользоваться", - подчеркнул тренер.

Кудрявцев на ЧМ-2015 в Пекине сумел установить рекорд России - 48,05 секунды. Большую часть прошлого сезона он вынужден был пропустить из-за травмы колена. На июльском Кубке России - 2016 в Жуковском спортсмен занял второе место (49,67), спустя неделю на турнире "Звезды 2016" - третье (49,43). Он был включен в состав олимпийской сборной России, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций выступила против участия в Играх в Рио-де-Жанейро практически всех российских легкоатлетов.

Прошедший зимний соревновательный сезон 25-летний спортсмен также пропустил, приняв с тренером решение сосредоточиться на тренировках.

Квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа, для бегунов на 400 метров с барьерами составляет 49,35 секунды.

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