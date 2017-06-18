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Гинер: оценивать работу Гончаренко в ФК ЦСКА нужно по итогам двух-трех сезонов

Спорт
18 июня, 13:42 UTC+3 КОНАКОВО /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Президент армейского клуба отметил, что ЦСКА будет покупать новых игроков только в том случае, если они будут действительно сильнее тех, кто есть в нынешнем составе

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Евгений Гинер

Евгений Гинер

© Валерий Матыцин/фотохост-агентство ТАСС

КОНАКОВО /Тверская область/, 18 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Белорусский специалист Виктор Гончаренко сможет добиться с ЦСКА высоких результатов, но его работу нужно оценивать не сейчас, а после того, как он проработает с командой два-три сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент московского футбольного клуба Евгений Гинер.

Гончаренко возглавил армейцев в декабре 2016 года, сменив на посту главного тренера команды Леонида Слуцкого.

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"Раз мы взяли Гончаренко, значит, этот тренер мне нравится. Но по полугодию тренера никто не оценивает. Оценивать его будем, когда он проработает два-три сезона и покажет результат. Мне кажется, что Гончаренко, хоть и молод (40 лет - прим. ТАСС), - вдумчивый, грамотный, сильный тренер; я думаю, что с ЦСКА он добьется хороших результатов", - сказал Гинер.

ЦСКА занял в чемпионате России сезона-2016/17 второе место, выйдя в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Выиграл турнир московский "Спартак", ставший чемпионом впервые с 2001 года.

На вопрос, справедливо ли "Спартак" взял золото, президент аремейцев ответил: "Ну раз в 16 лет надо же победить. ЦСКА же как боролся, так и будет бороться за чемпионство (в следующем сезоне)".

"Только точечное усиление"

Собеседник агентства отметил, что ЦСКА будет покупать новых игроков только в том случае, если они будут действительно сильнее тех, кто есть в нынешнем составе.

"Позиции, требующие усиления, знает тренер. Вопрос не в том, какой игрок нужен, а в том, нашли ли мы кого-то, кто может реально усилить команду. Если мы найдем сильных игроков на нужные позиции, то да, мы их постараемся взять, а если нет, то никого покупать не будем; плюс у нас есть молодежь. Только точечное усиление", - подчеркнул президент ЦСКА.

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