Гинер: оценивать работу Гончаренко в ФК ЦСКА нужно по итогам двух-трех сезонов

КОНАКОВО /Тверская область/, 18 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Белорусский специалист Виктор Гончаренко сможет добиться с ЦСКА высоких результатов, но его работу нужно оценивать не сейчас, а после того, как он проработает с командой два-три сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент московского футбольного клуба Евгений Гинер.

Гончаренко возглавил армейцев в декабре 2016 года, сменив на посту главного тренера команды Леонида Слуцкого.

"Раз мы взяли Гончаренко, значит, этот тренер мне нравится. Но по полугодию тренера никто не оценивает. Оценивать его будем, когда он проработает два-три сезона и покажет результат. Мне кажется, что Гончаренко, хоть и молод (40 лет - прим. ТАСС), - вдумчивый, грамотный, сильный тренер; я думаю, что с ЦСКА он добьется хороших результатов", - сказал Гинер.

ЦСКА занял в чемпионате России сезона-2016/17 второе место, выйдя в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Выиграл турнир московский "Спартак", ставший чемпионом впервые с 2001 года.

На вопрос, справедливо ли "Спартак" взял золото, президент аремейцев ответил: "Ну раз в 16 лет надо же победить. ЦСКА же как боролся, так и будет бороться за чемпионство (в следующем сезоне)".

"Только точечное усиление"

Собеседник агентства отметил, что ЦСКА будет покупать новых игроков только в том случае, если они будут действительно сильнее тех, кто есть в нынешнем составе.

"Позиции, требующие усиления, знает тренер. Вопрос не в том, какой игрок нужен, а в том, нашли ли мы кого-то, кто может реально усилить команду. Если мы найдем сильных игроков на нужные позиции, то да, мы их постараемся взять, а если нет, то никого покупать не будем; плюс у нас есть молодежь. Только точечное усиление", - подчеркнул президент ЦСКА.