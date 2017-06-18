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Косовские клубы впервые примут участие в еврокубках в следующем сезоне

Спорт
18 июня, 14:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

Решение о включении Федерации футбола Косова в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в мае прошлого года

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© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Команды из Косова в сезоне-2017/18 впервые примут участие в клубных турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович.

Решение о включении Федерации футбола Косова в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в мае прошлого года. Однако чемпион страны "Фероникели" и обладатель национального Кубка "Приштина" не были допущены до участия в еврокубках в сезоне-2016/17, так как клубы не полностью соответствовали критериям лицензирования УЕФА.

"УЕФА допустит косовские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне", - сказал Лакович.

В понедельник в Ньоне пройдет жеребьевка двух первых отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Лиге чемпионов Косово представит "Трепча'89", а в Лиге Европы - "Приштина".

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