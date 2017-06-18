СМИ: "Спартак" заинтересован в покупке футболиста "Гетеборга" Саломонссона

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" интересуется защитником "Гетеборга" и сборной Швеции Эмилем Саломонссоном. Об этом сообщает газета Expressen.

По информации издания, сумма трансфера может составить €10 млн.

Саломонссон выступает за "Гетеборг" с 2011 года. В прошедшем сезоне 28-летний защитник провел 23 матча, в которых забил пять мячей. В активе Саломонссона восемь матчей за сборную Швецию, в которых он забил один мяч.