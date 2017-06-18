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СМИ: "Спартак" заинтересован в покупке футболиста "Гетеборга" Саломонссона

Спорт
18 июня, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По информации издания, сумма трансфера может составить €10 млн

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" интересуется защитником "Гетеборга" и сборной Швеции Эмилем Саломонссоном. Об этом сообщает газета Expressen.

По информации издания, сумма трансфера может составить €10 млн.

Саломонссон выступает за "Гетеборг" с 2011 года. В прошедшем сезоне 28-летний защитник провел 23 матча, в которых забил пять мячей. В активе Саломонссона восемь матчей за сборную Швецию, в которых он забил один мяч.

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