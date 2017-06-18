Божович назначен главным тренером тульского футбольного клуба "Арсенал"

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" объявил о назначении черногорца Миодрага Божовича главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба туляков.