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Российские легкоатлеты не выступят на чемпионате Европы среди ветеранов в Дании

Спорт
18 июня, 15:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Турнир пройдет в Орхусе с 27 июля по 7 августа

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Ни один российский легкоатлет не примет участия в чемпионате Европы среди ветеранов, который стартует 27 июля в датском Орхусе. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии ветеранов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Чирков.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди ветеранов пройдет в Орхусе с 27 июля по 7 августа. Будут разыграны медали в традиционных легкоатлетических дисциплинах среди представителей различных возрастных категорий. В турнире могут принимать участие и спортсмены других континентов, однако последние будут выступать в Дании вне конкурса.

"Срок приема заявок на участие в чемпионате Европы, который является главным стартом сезона, завершается в это воскресенье, - отметил Чирков. - Однако уже объявлено, что гражданам России беспокоиться на этот счет не надо".

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в конце прошлого года приняла решение разрешить российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям этой организации, выступать на международных стартах, проводимых под эгидой IAAF в статусе нейтральных спортсменов. Такие же требования (присутствие в допинг-пуле IAAF, достаточное количество сданных допинг-проб и т. д.) IAAF предъявила и российским ветеранам.

"Несколько ведущих наших спортсменов-ветеранов в свое время подали заявки в IAAF, чтобы их признали нейтральными спортсменами, а остальные решили подождать и узнать, чем это все закончится, - продолжил Чирков. - Нам было интересно, как отнесутся в международной ассоциации к сильнейшим российским ветеранам-легкоатлетам, которые не раз побеждали на международных соревнованиях и проходили проверки на допинг. ВФЛА нас предупреждала, что шансов очень мало. В итоге, в конце мая всем нашим ветеранам пришел отказ, и мы поняли, что смысла подавать другие заявки нет никакого".

IAAF 31 мая отклонила заявки семи российских ветеранов, среди которых оказались победители последнего ветеранского чемпионата Европы Виктор Бобрышев (метание молота, до 55 лет) и Александр Корнажицкий (тройной прыжок, до 60 лет). Всего на том ЧЕ, проходившем в августе 2014 года в турецком Измире, россияне завоевали 30 золотых, 52 серебряные и 51 бронзовую награду.

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