Бажина и Ильиных стали чемпионками Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных одержали победу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.
Российские спортсменки показали результат 304,80 балла. Серебро завоевали немки Тина Пунцель и Фредерика Фрейер (284,10). Третьими стали представительницы Нидерландов Инге Янссен и Дафне Уилс (283,80).
Бажина стала семикратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Ранее на турнире в Киеве Бажина стала серебряным призером в прыжках с метрового трамплина и бронзовым - в командных соревнованиях вместе с Виктором Минибаевым. Для Ильиных эта медаль стала первой в карьере на европейских первенствах.
Это золото стало третьим для сборной России на текущем чемпионате. Ранее в прыжках с трехметрового трамплина победителем стал Илья Захаров. Он вместе с Евгением Кузнецовым выиграл соревнования по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина. Всего сборная России завоевала 10 медалей (3 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые).
Чемпионат Европы завершится 18 июня.