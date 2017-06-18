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Бажина и Ильиных стали чемпионками Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Спорт
18 июня, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Серебро завоевали немки Тина Пунцель и Фредерика Фрейер

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Надежда Бажина и Кристина Ильиных

Надежда Бажина и Кристина Ильиных

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных одержали победу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

Российские спортсменки показали результат 304,80 балла. Серебро завоевали немки Тина Пунцель и Фредерика Фрейер (284,10). Третьими стали представительницы Нидерландов Инге Янссен и Дафне Уилс (283,80).

Бажина стала семикратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Ранее на турнире в Киеве Бажина стала серебряным призером в прыжках с метрового трамплина и бронзовым - в командных соревнованиях вместе с Виктором Минибаевым. Для Ильиных эта медаль стала первой в карьере на европейских первенствах.

Это золото стало третьим для сборной России на текущем чемпионате. Ранее в прыжках с трехметрового трамплина победителем стал Илья Захаров. Он вместе с Евгением Кузнецовым выиграл соревнования по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина. Всего сборная России завоевала 10 медалей (3 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые).

Чемпионат Европы завершится 18 июня.

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